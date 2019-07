La réhabilitation du parc Jacques-Cartier se fait attendre

Le parc Jacques-Cartier à Gatineau pourrait demeurer fermé plus longtemps que prévu. Deux mois après avoir sécurisé le site, la Commission de la capitale nationale (CCN) n'est toujours pas en mesure de dire à quel moment vont commencer les travaux pour remettre le terrain en état.

Actuellement, le site clôturé semble être abandonné. Il y a encore des débris sur le terrain.

Selon l'entente originale entre les deux parties, ce sont les Mosaïcultures internationales de Montréal (MIM) qui devaient restaurer et nettoyer le parc Jacques-Cartier pour le remettre tel qu'il était à leur arrivée.

L'événement a pris fin il y a neuf mois et rien n'est encore amorcé. La CCN a d'ailleurs envoyé une mise en demeure à l'entreprise le 2 mai.

Après l’exposition à l’automne 2018, MIM a quitté les lieux prématurément et n’a pas remis le site dans son état original comme prévu. La CCN effectue actuellement une évaluation détaillée du terrain et du sol afin de mieux planifier les travaux de restauration et de nettoyage requis , peut-on lire dans un courriel transmis par l'organisme.

Une oeuvre représentant la nation algonquine (archives). Photo : Mosaïculture Gatineau 2018/Facebook

Des discussions ont lieu entre les deux parties pour trouver un terrain d'entente. Or, selon le porte-parole de MIMMosaïcultures internationales de Montréal , une entente serait survenue dans les derniers jours, selon laquelle la CCN s'occuperait de remettre le site en état en utilisant un fonds de réserve qui se trouvait dans leur contrat initial.

Ils ont quand même des équipes qui peuvent travailler là-dessus, tandis que nous on serait un peu ad hoc dans une situation comme celle-là. Pour faciliter la finalisation de la remise en forme du site, ce fonds de prévoyance là a été remis à la CCN pour qu'elle complète les travaux selon ses attentes et ses standards , a indiqué Jacques Ouimette, ajoutant que les normes de la CCN ne sont pas nécessairement celles de MIM.

La CCN n'a pas confirmé ni infirmé l'existence de cet accord.

Par ailleurs, les inondations survenues au printemps ont retardé l'évaluation de l'état des lieux par la CCN. La CCN dit être en attente de résultats d'analyses de sol et topographiques qui vont déterminer la nature, l'ampleur et les coûts des travaux qui devront être réalisés pour remettre le parc dans son état d'origine. Elle ne sait pas quand ces résultats seront disponibles.

