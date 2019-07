Rouyn-Noranda accueille une réfugiée syrienne

Le 11 juillet, Yana Rawaj est arrivée à Rouyn-Noranda après plus de deux ans d'attente. La réfugiée syrienne parrainée par un comité de la paroisse Sainte-Trinité vivait aux Émirats arabes unis avant que le gouvernement canadien accepte sa demande de visa au printemps.

C'est avec un sourire au visage qu'elle raconte sa première impression de la ville.

Quand je suis arrivée, la première chose que je me suis dite, c'est que c'est une ville propre , se rappelle-t-elle. Tout est clair. Quand on regarde le ciel, c'est clair, la pluie est claire. Les routes sont propres. C'est incroyable de voir quelque chose d'aussi pur.

Des démarches de longue haleine

Le groupe de citoyens qui a accueilli Yana Rawaj avait entamé les démarches à l'automne 2016. L'idée est venue de Pierre Goudreault, qui était prêtre à la paroisse de Sainte-Trinité, maintenant évêque à La Pocatière.

Il était à cette époque en contact avec des gens en Syrie, qui lui ont demandé si son organisation pouvait commanditer des membres de leur famille pour qu'ils immigrent au Canada pour des questions de sécurité. En avril, Yana Rawaj a reçu la confirmation du gouvernement canadien pour l'obtention de son visa.

Une intégration à vitesse grand V

Jean- François Bélanger, membre du comité d'accueil, constate que l'adaptation se déroule mieux que ce qu'il avait imaginé.

Les différences culturelles sont beaucoup moins grandes que ce que je pensais , remarque-t-il. D'une part, peut-être que ça compte, Yana est de rite catholique, elle n'est pas musulmane. Donc, plusieurs références culturelles sont les mêmes. Elle n'a pas les références américaines comme on a.

Mais je vous dirais que c'est étonnant de voir, quand on parle de nos relations familiales, nos relations d'amis, notre relation avec le climat, comment les choses sont vraiment similaires. Jean-François Bélanger

Yana Rawaj réside présentement chez un membre du comité d'accueil et se cherche un appartement. Elle parle anglais et arabe, et a hâte d'apprendre le français.

Ma priorité c'est d'apprendre la français parce que tout le monde parle français ici , affirme-t-elle.

Un avenir plein de possibilités

La jeune femme de 36 ans travaillait dans une banque à Damas lorsque la guerre a éclaté. Elle a quitté le pays en 2014 pour rejoindre un membre de sa famille aux Émirats arabes unis. Elle espère éventuellement poursuivre des études pour continuer sa carrière dans le domaine des assurances.

J'ai un baccalauréat en gestion bancaire et assurances, peut-être que je pourrais étudier à l'université plus tard, je ne sais pas encore , indique-t-elle.

Le comité d'accueil avait déposé trois demandes au gouvernement canadien pour accueillir des réfugiés syriens. Les deux autres dossiers, pour le frère et le cousin de Yana Rawaj, sont toujours en cours de traitement.