Les premiers policiers noirs se joignent à la Force constabulaire royale de Terre-Neuve

Jevaughn Coley et Paul Growns font partie d'une nouvelle cohorte de policiers qui est la plus diversifiée de l’histoire du service de police.

Je suis très fier. Je suppose que c’est historique , estime Jevaughn Coley, qui est né en Jamaïque et rêvait de devenir policier depuis son enfance.

Nous avons un large éventail de gens avec un large éventail d’expériences et qui viennent de beaucoup d'endroits différents , indique Paul Growns, qui ajoute que les nouvelles recrues reflètent l'évolution de la province, qui devient de plus en plus diversifiée.

Je pense que ça va améliorer le travail du service de police.

Jevaughn Coley rêvait de devenir policier depuis son enfance. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Jevaughn Coley fait le même constat. Je peux sans doute communiquer plus facilement avec des gens de la Jamaïque ou des Caraïbes, probablement mieux que mes collègues , estime-t-il. Ça va aider. De plus, quand les gens me voient, je pense qu’ils vont aussi voir mes collègues différemment.

Un service de police qui ne reflète pas la population qu'il dessert

L’inspecteur Alex Brennan, le responsable du recrutement de la Force constabulaire royale, indique que l’année dernière le service de police s’est rendu compte que son personnel avait besoin de mieux refléter la population de Terre-Neuve-et-Labrador.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, les minorités visibles représentent 2,3 % de la population de la province. Dans la région métropolitaine de Saint-Jean, 4,3 % des résidents (près de 12 000 personnes) font partie des minorités visibles. Ces chiffres n’incluent pas les peuples autochtones.

La Force constabulaire royale, qui dessert les régions de Saint-Jean, Corner Brook, Labrador City et Churchill Falls, a donc modifié ses critères d’embauche pour tenter de recruter des candidats de milieux différents.

Depuis 2018, les candidats n’ont plus besoin de suivre des cours d’université pour devenir policiers. La formation offerte par la Force constabulaire royale a aussi été écourtée et est maintenant payée, permettant à davantage de personnes d’y participer.

Les deux recrues termineront leur formation cette semaine. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Des nouvelles recrues diversifiées

L’inspecteur Brennan indique que depuis l'adoption des nouveaux critères de recrutement, le bassin de candidats a plus que triplé. Les 27 nouvelles recrues comptent plusieurs jeunes mères et des ouvriers de bâtiment qui ont travaillé sur les mégaprojets de Muskrat Falls et d’Hibernia.

L’éducation représentait une barrière pour bien des candidats qui voulaient devenir policiers , indique-t-il. L’élimination de cet obstacle nous permet de mieux représenter les changements démographiques de la province.

La Force constabulaire royale n’a pourtant pas de politique formelle sur le recrutement des minorités visibles.

La Force constabulaire royale n’embauche pas selon l’origine ethnique ou la religion. Nous avons nos critères spécifiques et nous évaluons les candidats selon cette rubrique , déclare l'inspecteur Brennan.

En définitive, nous décidons selon les compétences et les aptitudes. Alex Brennan, inspecteur, Force constabulaire royale de Terre-Neuve

Éric Richard, chercheur et professeur au Campus Notre-Dame-de-Foy dans la région de Québec, indique que dans les grandes villes canadiennes, ça fait maintenant quelques décennies qu'on a mis en place des moyens de recrutement pour favoriser l'intégration de policiers ayant des profils plus diversifiés .

C’est important qu’on s'efforce autant que possible de représenter la diversité de la communauté qu’on défend, que ce soit sur le plan ethnoculturel, linguistique , estime M. Richard.

Il indique que l’intégration de policiers d'origines diversifiées peut mener à des forces de police plus efficaces et ayant de meilleures relations avec les communautés culturelles.

Il explique cependant qu’il ne faut pas instrumentaliser le policier qui appartient à une communauté culturelle .

Ce que ça peut amener, dans les milieux policiers, dans la tête de plusieurs personnes, c'est que par exemple, si tu n'étais pas musulman, si tu n'étais pas noir, probablement on ne t’aurait pas embauché , explique-t-il.

Il faut que les organisations policières soient diversifiées. C'est très important. Mais c'est la manière dont on va le faire sur le plan des organisations policières, les motivations qui sont derrière ces embauches, qu’il faut discuter et auxquelles il faut réfléchir.

L’inspecteur Brennan indique que la Force constabulaire royale essaie régulièrement d’informer différentes communautés culturelles sur les possibilités d’emploi au service de police.

Cette année, il a personnellement visité la mosquée et le temple hindou de Saint-Jean, et a tenu des séances d’information dans plusieurs communautés de la péninsule Avalon pour recruter des candidats.

La caporale de la Gendarmerie royale du Canada a pour sa part indiqué que son organisme s’est pleinement engagé à promouvoir l’embauche des policiers diversifiés et organise ses propres séances d’information pour recruter des Autochtones, des membres des minorités visibles, des personnes handicapées et des femmes.