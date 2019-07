Complexe multisports : la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue tient tête au ministre Dufour

Elle assure que le projet mené par la Ville de Rouyn-Noranda est maintenant déjà évalué à moins de 40 millions.

Selon elle, même si le montant semble élevé aux yeux du ministre responsable de la région, Pierre Dufour, le milieu est le plus apte à déterminer quels sont les besoins.