Le whisky, le nouvel or ambré de l’Alberta

En six ans, le nombre de distilleries artisanales a décuplé dans la province, de 3 en décembre 2013 à 32 aujourd’hui. Dix sont en attente d’obtention de leur permis selon les informations de la Commission des jeux du hasard, de l’alcool et du cannabis de l'Alberta (AGLC).

Habituellement, la plupart des distilleries commencent par produire de la vodka et du gin, des produits moins complexes à distiller.

Les Jacques Daniel du Nord

Nous, on n’a pas de passion pour le gin et la vodka, alors on voulait commencer tout de suite par le whisky et le brandy ,explique Jacques Tremblay un francophone installé à Calgary depuis 20 ans.

Jacques Tremblay (à gauche) et Daniel Plenzic ont fondé la distillerie Bridgeland après s'être rencontrés à un cours de fabrication d'alcool. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Rien ne prédestinait ce spécialiste en logiciel ni son partenaire, ingénieur électrique, à se lancer dans la fabrication d'alcool. À part bien sûr leur nom: Jacques Tremblay et Daniel Plenzic, les Jacques Daniel du Nord, plaisantent-ils.

Chacun s'est toutefois découvert une passion dans la distillerie en expérimentant avec la fabrication de la bière et du vin dans leur garage.

Le whisky, l'avenir de la distillerie

Si c’est la passion qui leur a fait changer de carrière , elle pourrait bien leur avoir fait découvrir une petite mine d’or.

David Farran a ouvert la distillerie Eau Claire à Turner Valley en 2014. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Selon le président de l’Association des distillateurs artisanaux de l’Alberta, David Farran, l’avenir de la distillerie albertaine est en effet dans le whisky.

Plus de 80 % du scotch écossais est distillé à partir d’orge albertain , souligne ainsi celui qui est également le fondateur de la distillerie Eau Claire à Turner Valley, dans le sud de la province.

Quand vous buvez du scotch, vous buvez indirectement un produit albertain. David Farran, président de l'Association des distillateurs artisanaux de l'Alberta

Le whisky produit en microdistillerie a, selon lui, tous les atouts qui ont contribué au succès des microbrasseries canadiennes: un produit hyper local, un artisanat gage de haute qualité et une marque dans laquelle les consommateurs peuvent se reconnaître.

Distiller demande de brasser d'abord de la bière avant de la passer dans un alambic. L'investissement matériel est donc doublé. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Brasser plus facile que distiller

D’ici à concurrencer le scotch écossais, la voie est semée d’embûches. David Farran prévient les amateurs émulés par la croissance exponentielle des microbrasseries que la pente pour produire des liqueurs est beaucoup plus raide.

Le whisky doit être vieilli au moins trois ans en tonneau pour obtenir son goût. Et vraiment c’est plus 5, 10 voire même 12 ans pour obtenir ce caractère spécial dont vous pouvez être fier sur la scène internationale , souligne-t-il. L’investissement en capital est important pour un retour sur investissement qui prend du temps .

Le whisky est gardé en tonneau pour au moins trois ans. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Si le gouvernement provincial est même allé jusqu’en cour pour défendre ses subventions aux microbrasseurs, il n’a pas été aussi généreux avec les distillateurs.

Nous sommes un peu le parent pauvre de l’industrie. David Farran, président

Jacques Tremblay et Daniel Plenzic s’attendaient à un processus un peu plus facile en n’étant pas la première distillerie artisanale. Là où ça a été difficile, c’est avec le service d’incendies. Ils se sont rendu compte qu’il y avait déjà trois-quatre distilleries à Calgary et donc ils ont mis un peu un frein aux nouvelles. Une distillerie est un endroit où il y a beaucoup de dangers , reconnaît Jacques Tremblay.

Jacques Tremblay et Daniel Plenzic ont conçu un alambic au design différent. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Après neuf mois de paperasserie, les partenaires sont maintenant près de l’ouverture. L’alambic distille goutte à goutte le brandy et la grappa ou « eau de vigne » est déjà en bouteille.

Pendant ce temps, dans la salle de vieillissement, le whisky, leur or ambré, attend patiemment son heure.