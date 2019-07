Le chemin parcouru pour faire de Montréal une ville cyclable

Le 24 septembre 1975 au Ce Soir, la journaliste Suzanne Hébert s’entretient avec Robert Silverman, fondateur de l’organisme Le monde à bicyclette. Il explique en quoi consistent les actions de sa campagne « À vélo pour une ville nouvelle ».

Déjà à cette époque, les activistes insistent sur l’aspect écologique du vélo comme moyen de transport.

Distribuer des tracts aux automobilistes en portant des masques anti-gaz en les invitant à devenir cyclistes, organiser des tours à vélo en chantant une chanson thème, porter des t-shirts avec slogans, telles sont les tactiques employées par ceux qui revendiquent une ville aménagée pour les cyclistes.

Ce groupe de militants jouera un rôle majeur dans le développement des zones cyclables à Montréal.

Par des mises en scène, l’organisation d'une journée internationale du vélo et la publication d’un journal, ses membres réussiront à sensibiliser les gouvernements aux droits des cyclistes en milieux urbains.

En 2008, la ville de Montréal nomme la piste cyclable est-ouest Claire Morissette, une des figures de proue du mouvement Le Monde à bicyclette.

Le groupe cessera ses activités en 1998, mais en inspirera d’autres.

Le 9 mai 1978, le journaliste Jean-Michel Le Prince fait état de l’engouement sans cesse croissant pour le déplacement sur deux roues en ville.

La bicyclette a cessé d’être un jouet pour devenir de plus en plus un instrument de loisir et surtout un moyen de transport comme les autres.

Jean-Michel Le Prince journaliste.