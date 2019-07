4,1 M$ pour revitaliser des langues autochtones en Atlantique

Le ministre des Services aux Autochtones en a fait l’annonce par voie de communiqué mercredi.

Ce financement est octroyé dans le cadre du programme Initiative des langues autochtones qui soutient la préservation, la promotion et la revitalisation les langues autochtones.

Selon l’UNESCO, les trois quarts des 90 langues autochtones parlées au Canada seraient en danger . C’est pourquoi l'organisation a déclaré que l’année 2019 était l’Année internationale des langues autochtones.

La langue est un aspect essentiel de l'identité et de la culture des peuples autochtones. [...] Avec les partenaires autochtones, nous veillons à ce que les langues autochtones puissent s'épanouir partout au pays , a déclaré le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez.

Les 36 projets communautaires incluent notamment des camps d'immersion linguistique, des cours, des programmes d'immersion et des programmes de mentor-apprenti offerts dans des communautés autochtones.

Essentiellement, les projets permettent de développer et de rendre accessibles des ressources linguistiques telles des outils de traduction et du matériel pédagogique en langues malécite, micmac, passamaquoddy, wolastoq et innu-aimun.

Les langues autochtones sont en déclin au pays. En 2006, 21 % des Autochtones au Canada parlaient couramment une langue autochtone. Dix ans plus tard, en 2016, ils n’étaient que 15 %.