Un professeur de l’Université de Saint-Boniface reçoit une subvention de plus de 2 millions de dollars

Yves Frenette, professeur à l'Université de Saint-Boniface et titulaire d'une chaire de recherche sur les migrations francophones, a obtenu une subvention de 2 495 100 $ pour son projet Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord (1640-1940).

« Je suis très content », dit le professeur de l'Université de Saint-Boniface (USB).

Mardi, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) a annoncé le financement de travaux de plus de 6900 chercheurs et étudiants des cycles supérieurs en sciences sociales et en sciences humaines.

Le projet de recherche dirigé par M. Frenette sera financé sur sept ans et a pour objectif de mettre en lumière la place centrale des migrations francophones dans la genèse et l’évolution des populations nord-américaines sur une période de trois siècles.

Il examinera l’impact des migrations sur l’expérience collective et individuelle des francophones en Amérique du Nord.

Le projet verra également l’implication de 25 cochercheurs et 15 collaborateurs ainsi que 27 partenaires patrimoniaux et universitaires provenant du Canada, des États-Unis et d’Europe. Ces partenaires dans le projet se sont pour leur part engagés à contribuer à hauteur de 2 094 873 $.

Les études porteront sur quatre groupes particuliers : les Acadiens; les Canadiens français issus de la vallée du Saint-Laurent, les Métis, nés de la rencontre entre les Européens et Premières Nations et les migrants provenant de France, Belgique, de Suisse, de Syrie et du Liban.

Selon M. Frenette, son sujet de recherche trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel.

« Depuis 30 ans, nos sociétés sont transformées par l’arrivée des migrants francophones qui viennent d’Afrique, des Caraïbes, d’Europe, dit-il. Et les francophones de souche qui sont là depuis 300 ou 400 ans, on a l'impression qu’ils n’ont pas bougé, ce qui est faux » .

Il explique que les résultats de ce projet vont « éclairer » les individus, car, dit-il, les questions liées à la gestion de la diversité qui se posent aujourd’hui se sont posées hier.

« On n’aura pas des solutions miracles, mais on aura des pistes de solutions qui permettront de gérer la diversité et le vivre ensemble. »

Les chercheurs vont travailler avec de nombreuses bases de données, tels des recensements de Statistique Canada, des récits de migrants.

« On a des collègues dans nos équipes qui développent des outils performants qui nous permettront par exemple d’étudier les recensements du Canada tous les dix ans et d’établir les rapports », dit-il.