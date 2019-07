Un programme pour rejoindre les jeunes haltérophiles en région

Marie-Pierre Gendron est petite et menue, mais elle n’a aucune difficulté à soulever des poids bien plus gros qu’elle. La jeune championne canadienne junior en haltérophilie vise maintenant les championnats du monde juniors, qui auront lieu au Caire en 2020.

En général, elle s’entraîne seule, mais cette semaine, elle soulève des poids aux côtés d’une vingtaine d’athlètes de sa discipline.

Tous s’entraînent en vue de compétitions.

La jeune athlète Marie-Pierre Gendron se prépare pour les qualifications aux championnats du monde juniors de 2020. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

À Rimouski, en haltérophilie, il n’y a pas beaucoup de monde , confie celle qui envisage éventuellement de déménager en ville pour perfectionner son sport, malgré son attachement à Rimouski.

C’est un peu difficile pour les régions , observe la secrétaire du conseil d’administration de la Fédération d’haltérophilie du Québec, Tania Whalen. Marie-Pierre est souvent seule à faire de l’haltérophilie. C’est l’occasion pour elle de s’entraîner avec une belle gang qui fait son sport.

Une vingtaine de jeunes athlètes sont réunis pour s'entraîner à Rimouski Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Il y a plein de clubs [où] les jeunes sont habitués de s’entraîner avec des jeunes d’autres clubs, mais pour les athlètes qui sont en région, ils n’ont pas cette occasion. Jocelyn Bilodeau, responsable du camp d'entraînement

Pour nous, c’est super d’aller voir les jeunes. En même temps, pour nous de la région métropolitaine, ça fait sortir les jeunes de leur zone de confort , renchérit le responsable du programme qui dure environ une semaine, Jocelyn Bilodeau.

Au total, ce sont 12 jeunes femmes et 10 jeunes hommes de moins de 21 ans qui participent à cette période d’entraînement qui se tient pour la première fois dans la ville du Bas-Saint-Laurent.

22 jeunes haltérophiles participent à un programme d'entraînement d'environ une semaine à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay