Un homme se dit victime d’une agression à caractère raciste à Québec

L’incident raconté par Karim Smaini se serait produit alors qu’il sortait d’un dépanneur vendredi. J’ai été pris à partie par un couple, j’ai eu droit à l’insulte habituelle , se remémore le chauffeur de taxi qui explique avoir entendu qu'on le traitait de foutu immigrant.

M. Smaini affirme avoir tenté de désamorcer la situation.

J’étais de bonne humeur, je ne voulais pas de problème, alors je suis allé le voir et je lui ai dit : "tu sais on est tous des êtres humains, on est tous pareils, ce n’est pas comme ça qu’on va se faire une belle société".

L'agresseur allégué se serait alors levé, s’approchant de Karim Smaini et aurait commencé à le menacer physiquement. Sa copine s’est alors placée devant moi, lui s’est mis derrière elle et le coup est passé ici , illustre-t-il, en pointant le flanc gauche de sa cage thoracique.

Heureusement la blessure n’a été que superficielle, ses organes internes ont été épargnés, dit-il.

Le Service de police de la Ville de Québec confirme avoir déposé une accusation d'agression armée et de voies de fait contre Keven Lavoie-Deschênes, 33 ans, relativement à cet incident. Christina Bédard, 36 ans, est pour sa part accusée de voie de fait et omission de se conformer à une condition de probation.

Le chauffeur de taxi, arrivé au Québec il y a sept ans, dit être habitué de recevoir des commentaires à caractère haineux. Il y a des jours où ça ne va pas se passer, là ce sont des belles journées, mais il y a des journées où ça va se passer trois ou quatre fois et dans la semaine, plusieurs fois, c’est sûr , relate-t-il.

Je suis chauffeur de taxi, on fait beaucoup de rencontres, on est vraiment confronté à la société, un peu comme les premiers intervenants , croit Karim Smaini.

Il dénonce l’ambiance sociale qui encourage selon lui ce genre de comportement. Il y a un sentiment d’insécurité et une atmosphère malsaine, on la ressent, je ne suis pas le seul. Il y voit une réaction à une vague populiste .

Il y a des gens qui surfent dessus pour alimenter la haine et dire qu’icitte on est au Québec. Oui, icitte on est au Québec dans cette belle province, ce beau pays, mais ces gens-là, ils sont vraiment en train de détruire cette belle place où on pourrait tous vivre ensemble.

Karim Smaini