Toronto, une ville en plein essor technologique

La Ville Reine continue d'attirer le « technotalent ».

Les technotalents sont des personnes expertes en technologie qui créent et activent les logiciels et les appareils utilisés dans presque tout ce que nous faisons , précise le rapport de CBRE, une firme de services immobiliers commerciaux et d’investissement.

Toronto se classe première dans sa création de nouveaux emplois dans le secteur de la technologie.

Entre 2013 et 2018, Toronto a en effet créé 57 634 emplois de plus que le nombre de diplômés; un meilleur indicateur que dans la région de la baie de San Francisco et qu’à Seattle , peut-on lire dans le rapport publié le 16 juillet.

Vancouver figure au cinquième rang du classement sur la création d’emploi.

À lire aussi : Quitter la Silicon Valley pour le rêve canadien

Le rapport note que l'industrie de la technologie a connu une croissance ces cinq dernières années en Amérique du Nord et plusieurs villes canadiennes se démarquent.

La ville de Hamilton occupe le 2e rang des marchés propices à croissance la plus rapide .

La ville de Vancouver connaît la meilleure avancée de l'ensemble du marché nord-américain en passant du 25e au 12e rang.

La ville de Montréal se classe au 13e rang des meilleurs marchés technologiques.

Parmi les 50 villes étudiées, Montréal est la ville où le coût d'exploitation d'une entreprise dans le secteur de la technologie est le plus abordable.

Finalement, Ottawa boucle le classement canadien au 19e rang.

La technologie est sur toutes les lèvres. Il ne faut donc pas sous-estimer l’impact des entreprises technologiques et de l’influence grandissante des technotalents dans une ville en plein essor comme Toronto. Paul Morassutti, vice-président de CBRE Canada

En 2018, Toronto s’était hissé pour la première fois dans le top 5 des meilleurs marchés pour les « technotalents » en prenant la quatrième place en Amérique du Nord.

La croissance de l’emploi dans le secteur des technologies [...] a le potentiel de redéfinir le paysage de l’immobilier commercial et résidentiel , avance M. Morassutti.

On parle de Toronto au même titre que San Francisco et Seattle comme la destination des meilleurs talents du secteur. La croissance de l’emploi de 42,6 % dans le secteur de la technologie à Vancouver (54 % pour Toronto) ces cinq dernières années place la ville parmi les meilleurs marchés sur le continent, conclut-il.