Des capsules vidéo pour contrer l’intimidation des arbitres au soccer

Cette campagne, intitulée Ensemble contre l'intimidation. a pour but d’amener les différents intervenants sportifs à réaliser que le jeu doit demeurer une question de plaisir pour tous et que la tolérance envers les arbitres et tous les intervenants sur et autour du terrain doit être de mise , peut-on lire dans un communiqué de presse publié mercredi.

On veut répondre à un besoin de la société afin de diminuer les impacts de l’intimidation au soccer , précise le directeur général de Soccer Outaouais, Richard Gravel, en entrevue à Radio-Canada.

Les capsules représentent ce qui se passe sur le terrain. Richard Gravel, directeur général, Soccer Outaouais

Concrètement, de courtes capsules d’un peu plus d’une minute touchant les entraîneurs, les parents, les joueurs et la cyberintimidation seront diffusées sur les réseaux sociaux à raison de quatre capsules pour la saison estivale et de quatre autres pour la période automne-hiver.

Le directeur général de Soccer Outaouais, Richard Gravel. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Toucher un demi-million de Québécois

Ces capsules vidéo, créées selon une approche sarcastique précise-t-on, concernent spécifiquement les gestes que subissent les arbitres en marge des parties.

Soccer Outaouais espère atteindre jusqu’à un demi-million de Québécois avec cette initiative, à travers le réseau des équipes de soccer de partout en province. L'organisme Soccer Québec, qui chapeaute les organisations régionales, doit d'ailleurs diffuser les capsules sur son site Internet, selon M. Gravel.

Nous sommes convaincus que cette campagne touchera notre clientèle cible soit le monde du soccer, tous les sportifs et les organisations sportives , indique l’organisation.

Avec les informations de Christian Milette