Serge Lamothe et François Girard : quand la chimie opère

Le travail de François Girard comme cinéaste et metteur en scène d'opéra est bien connue. Son étroite collaboration avec l'écrivain et dramaturge de Québec Serge Lamothe, elle, l'est un peu moins.

Écrivain, poète et dramaturge, Serge Lamothe a travaillé à de nombreuses reprises avec le cinéaste et metteur en scène, François Girard. Leur histoire remonte à l'enfance, dans les rues de Charlesbourg. Une amitié qui a donné lieu à de fructueuses collaborations.

Ça part d'une longue amitié et du besoin que peut éprouver un metteur en scène d'explorer le côté littéraire ou textuel d'une oeuvre, raconte Serge Lamothe. Et donc avec François, on discute beaucoup. Souvent, même trois à quatre ans avant la première d'une production. D'ailleurs, on est a quelques jours de la première du Vaisseau fantôme et on discute encore.

Leurs discussions s'attardent sur le contexte de création, sur le sens de l'oeuvre à l'époque et sur le sens qu'elle peut prendre aujourd'hui, dit-il.

Travailler la notion de le représentation

Le personnage principal est fasciné par un portrait, le portrait du Hollandais volant, explique le dramaturge. Elle est fascinée par cette image au point de matérialiser le Hollandais volant. Elle en fait quelque chose de réel. On est ici dans la représentation, représentation qui sera le point de départ de la mise en scène de François Girard.

La vision du Vaisseau Fantôme que propose le cinéaste québécois pose la question suivante : comment la représentation des choses peut-elle s'avérer plus réelle que le réel lui-même?

C'est quelque chose de très contemporain, souligne l'homme de lettres. Cette fascination qu'on a pour les écrans, pour tout ce qui se passe à l'écran. C'est ce rapport sur la fascination qu'on éprouve pour ce qu'on regarde et comment on le regarde nous révèle.

Motifs musicaux

Serge Lamothe avoue avec amusement qu'il aurait été le premier surpris, si on lui avait dit, il y a 15 ans qu'il serait dramaturge sur des productions de Wagner, comme Le Vaisseau fantôme.

Je n'étais pas un grand fan de la musique de Wagner, mais j'ai été amené à l'apprécier, à force de la côtoyer, raconte l'artiste. Il y a une musique chez Wagner qui est d'une grande beauté. Certains passages du Vaisseau Fantôme sont absolument sublimes.

Le vaisseau fantôme est le premier des dix grands opéras de Richard Wagner. Il occupe une place importante dans l'oeuvre du compositeur, car il porte les prémisses de sa signature musicale.

L'idée des leitmotivs est déjà-là, souligne Serge Lamothe. Chaque personnage a un thème qui revient à travers le drame, par exemple lorsqu'on entend l'air du Hollandais volant, on sait qu'il va apparaître. Ce qui sera le système wagnérien est déjà en place dans Le Vaisseau Fantôme.

Premier opéra de Wagner joué à Québec depuis 1922 , Le vaisseau fantôme sera présenté lors du Festival d'opéra de Québec à compter du 28 juillet, et ce, pour quatre représentations. La production sera aussi présentée au Metropolitan Opera à New York.