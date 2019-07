10 000 $ ou de la poutine à vie?

Poutine pour la vie est un nouveau billet à gratter de Loto Atlantique où on propose un gros lot en poutine. Il s’agit d’un coup marketing puisqu'il n'y a que de l'argent à gagner ou un certificat-cadeau, mais si vous aviez réellement à choisir entre de la poutine à vie et 10 000 $, que feriez-vous?

Difficile de résister à la fameuse poutine. C’est juste bon, j’aime la combinaison de la sauce puis du fromage avec les patates , lance Vicky Albert, une amatrice de poutine.

Loto Atlantique a d’ailleurs su cet été attirer l’attention des Néo-Brunswickois grâce à ce mets. Elle a lancé le nouveau billet à gratter Poutine pour la vie. Les gagnants peuvent choisir entre un prix de 10 000 $ ou une quantité impensable de frites, de fromage et de sauce.

Loto Atlantique propose d'offrir 10 000 $ en carte-cadeau pour votre restaurant de poutine préféré. Photo : Radio-Canada

Pour certains amateurs comme Vicky Albert, le choix n’est pas si évident. Si elle pense qu’elle opterait pour le chèque de 10 000 $ , elle a quand même bien réfléchi avant de choisir.

Vicky Albert opterait pour le chèque de 10 000 $, mais a tout de même hésiter un peu avant de choisir. Photo : Radio-Canada

C’est sûr qu’on aimerait vous apporter 10 000 $ en poutine chez vous, mais ça ne se fait pas, explique avec humour la gestionnaire de marque des jeux digitaux de Loto-Atlantique, Louise Deveau. Alors on donne 10 000 $ en carte-cadeau de la poutinerie de votre choix. Sinon vous avez l’option de prendre 10 000 $ en chèque traditionnel.

Pourquoi la poutine? Parce que tout le monde aime la poutine , lance Louise Deveau.

On dirait qu’on en mange un peu plus l’été parce que ça se mange vite. On fait du camping et des roadtrips, alors c’était juste un concept le fun , ajoute-t-elle.

Aucun gros lot de Poutine à vie n’a été réclamé pour l’instant.

Avec les informations de Louis-Philippe Leblanc