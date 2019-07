Rupture de service au dispensaire d'Ekuanitshit

Il n'y aura pas de service à partir du jeudi 25 juillet à midi. Le dispensaire rouvrira ses portes le lundi 29 juillet à 8h du matin.

Le transport médical est disponible vers l'hôpital de Havre-Saint-Pierre pour les patients qui en auraient besoin, comme l'explique Renée Pichette, responsable des soins infirmiers par intérim à Mingan.

Pour les gens qui ont besoin de voir un médecin, on a deux véhicules qui vont faire la navette à partir de midi pour amener les gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital. On ne veut pas léser personne , indique-t-elle.

S'ils ont besoin de renseignements médicaux, c'est le 811. S'il y a quelque chose de grave, il y a le 911 puisque l'ambulance peut y répondre , précise Mme Pichette.

Manque d’infirmières

On est en manque de personnel infirmier , explique la responsable des soins infirmiers par intérim, précisant que certaines travailleuses sont en arrêt de travail alors qu’une autre a quitté son emploi récemment.

Jusqu’à maintenant, la collaboration avec des agences avait permis de combler les besoins en personnel.

Mais au mois de juillet, les agences sont pas mal toutes occupées , indique Mme Pichette.

Nous on a fait des heures supplémentaires pour pallier à tout ça. Comme ils ne veulent pas qu’on s’épuise non plus, on a décidé de fermer pour qu’on puisse reprendre notre souffle , poursuit-elle.

Mme Pichette espère que la situation ne se reproduira plus et explique que des efforts de recrutement sont en cours pour trouver de nouvelles infirmières.