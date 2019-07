La présence d'un drapeau confédéré en marge d'un événement caritatif sème la controverse

L’Association communautaire de Parkside, qui chapeaute la collecte de fonds qui aura lieu durant la fin de semaine, voulait réaliser une réplique de la voiture General Lee rendue célèbre par l’émission Dukes of Hazzard.

Le drapeau confédéré – considéré comme un symbole de haine – sur le toit de cette dernière, a cependant choqué la directrice de la section provinciale de l’Association canadienne pour la santé mentale, Phyllis O’Connor.

Le drapeau confédéré est un symbole de racisme. C’est l’oppression des Noirs à travers l’histoire et le symbole de tout ce qui allait mal à l’époque , s’est-elle indignée.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, en a d’ailleurs fait la promotion, bien malgré lui, sur les réseaux sociaux.

J’ai partagé ces photos pour appuyer les membres de l’Association communautaire de Parkside qui font beaucoup d’efforts pour amasser de l’argent pour les organisations locales et les oeuvres de bienfaisance , a expliqué Scott Moe dans un communiqué.

Je n’avais aucunement l’intention d’offenser qui que ce soit ni de faire la promotion du drapeau confédéré , a-t-il ajouté.

Aucune mauvaise intention

De son côté, l’Association communautaire de Parkside a indiqué que les bénévoles n’avaient pas de mauvaises intentions.

L’un des membres du groupe, Kerry Peterson, a affirmé que les jeunes bénévoles de l’organisation ont consacré des centaines d’heures à réparer et à peindre le véhicule pour tenter de reproduire du mieux possible celui que l’on retrouve dans l’émission Dukes of Hazzard.

Je sais les répercussions que peut engendrer la présence d’un drapeau confédéré, mais je peux vous promettre que les enfants, lorsqu’ils ont peint cette voiture, n’avaient aucune idée raciste en tête , a-t-il déclaré.

L'événement pour amasser des fonds pour l'organisation est organisé à Parkside, au cours de la fin de semaine prochaine. Photo : Jeff Ledding

La voiture en question participera à un derby de démolition, en plus d’être vendue lors d’un encan au cours de la fin de semaine. La somme amassée sera ensuite offerte à l'Association canadienne pour la santé mentale.

Plus de 3000 personnes sont attendues à l’événement.

Avec les informations de CBC News