Une manifestation pour de l’eau potable à Attawapiskat

Une cinquantaine de manifestants, la plupart des femmes et des enfants, se sont arrêtés au bureau de bande pour remettre une lettre au chef, Ignace Gull, et de lui demander, en cri, une solution permanente aux problèmes d’eau.

Les manifestants se sont aussi rendus à l’Attawapiskat Development Corporation. Photo : CBC News / Gwen Gray

La marche a eu lieu le jour même où l’équipe technique de Services autochtones du Canada est arrivée pour rencontrer le conseil de la bande afin de discuter des réparations immédiates et d'évaluer la situation à long terme.

La majorité des manifestants étaient des femmes et des enfants. Photo : CBC News / Jorge Barrera

Attawapiskat a déclaré l’état d’urgence plus tôt ce mois-ci, lorsque la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits a révélé que l’eau du robinet de la collectivité contient un taux de trihalométhanes (THM) et d’acides haloacétiques (AHA) supérieur aux recommandations fédérales pour la qualité de l’eau potable.

Les membres de la communauté d’Attawapiskat demandent aux gouvernements provincial et fédéral de les écouter. Photo : CBC News / Gwen Gray

C’est à ce moment-là que les deux leaders de la communauté, Theresa Spence, une ancienne chef, et Sylvia Koostachin-Metatawabin, une membre du conseil de bande actuel, ont entamé leur grève de la faim.

Sylvia Koostachin-Metatawabin, une conseillère de la Première Nation d’Attawapiskat, et Theresa Spence, une ancienne chef, font une grève de la faim pour qu’Ottawa et l’Ontario entreprennent des négociations. Photo : CBC News / Jorge Barrera

Attawapiskat est une communauté d’environ 2000 habitants située près de 500 kilomètres au nord de Timmins, en Ontario, sur la côte ouest de la baie James.