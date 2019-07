Trois projets de l’Université de la Saskatchewan reçoivent un important financement

Trois projets de recherche en agriculture menés par l’Université de la Saskatchewan se partageront 24 millions de dollars. La somme est octroyée par Génome Canada, un organisme à but non lucratif financé par Ottawa qui soutient les initiatives scientifiques à l’échelle du pays.

L'argent provient d’une enveloppe de 76,6 millions de dollars destinés à 8 projets de recherche à l’échelle du pays. C’est la ministre des Sciences et du Sport du Canada, Kirsty Duncan, qui en a fait l’annonce, mardi.

Les projets de l’Université de la Saskatchewan qui recevront du financement porteront sur la résistance des animaux d’élevage aux bactéries, sur la production de blé et sur l’amélioration de la production de lentilles.

La professeure du Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest, Cheryl Waldner, qui dirige le projet de recherche sur les animaux d’élevage, affirme que la résistance aux bactéries est l’un des défis les plus imposants dans le milieu de l’agriculture et de la santé publique. Son étude recevra près de six millions de dollars.

Elle est d’avis que ces recherches permettront d’utiliser de manière plus efficace les antibiotiques qui visent à traiter les animaux aux prises avec des infections bactériennes.

En ayant de meilleurs diagnostics, nous pourrons utiliser le bon médicament pour le bon problème, et ce, au bon moment , indique Cheryl Waldner.

Une vingtaine de personnes sont impliquées dans le projet de recherche sur la résistance des animaux d'élevage aux infections bactériennes. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Le projet sur le blé, dirigé par le professeur de l’Université de la Saskatchewan Curtis Pozniak et la généticienne moléculaire d’Agriculture et Agroalimentaire Canada Sylvie Cloutier, obtiendra pour sa part près de la moitié du financement de 24 millions de dollars. Leur mandat sera principalement de réfléchir aux façons d’améliorer la sélection et la production de blé.

De son côté, le projet sur les lentilles mené par plusieurs scientifiques de l’Université de la Saskatchewan permettra d’améliorer la production de lentilles grâce à la génomique, une discipline biologique qui étudie les gènes. Environ 7 millions de dollars y seront consacrés.

Avec les informations de CBC News