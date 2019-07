Le décompte des papillons commence

Les employés et visiteurs de Science Nord, dans le Grand Sudbury, chasseront des insectes cette semaine. Le musée scientifique participe à son sixième recensement annuel des papillons.

C’est un des projets de science citoyenne les plus vastes , indique Jacquie Bertrand, technicienne en horticulture au centre des sciences.

Au cours des prochains jours, les traqueurs de papillons sillonneront les terrains de Science Nord et le parc Bell.

Jeudi, ils se rendront au parc Fielding, à l’aire de conservation du lac Laurentien et au parc Kivi.

Toutes les données recueillies seront transmises à la North American Butterfly Association.

L’an dernier, plusieurs participants se sont joints à la technicienne en horticulture de Science Nord, Jacquie Bertrand (quatrième à partir de la gauche) lors du décompte. Photo : Jacquie Bertrand/Science North

Des 21 dénombrements qui auront lieu cet été en Ontario, celui du Grand Sudbury est le plus au nord.

Pour avoir des statistiques précises, les experts essaient d’éviter de compter deux fois le même, explique Mme Bertrand.

Nous essayons d’aller de l’avant du mieux que nous le pouvons, de sorte que tout ce que nous attrapons, nous le relâchons derrière nous et, espérons-le, [le papillon] continu dans cette direction , explique-t-elle.

Les participants identifient et notent tout ce qu’ils attrapent.

La North American Butterfly Association utilise les données recueillies pour examiner la hausse et la diminution des populations de papillons, indique la technicienne.

Nous devrions tous être plus conscients de ce qui se passe, et les papillons sont un indicateur que la nature et nos fleurs se portent bien , ajoute la Mme Bertrand. Les pollinisateurs sont très importants pour nous parce que sans eux, nous perdrions une grande partie de notre base alimentaire.

Les visiteurs de Science Nord sont invités à se joindre au décompte.

Aucune expérience n’est requise.