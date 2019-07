Alimentation Couche-Tard investit dans un détaillant albertain de cannabis

L'entreprise basée à Laval précise mercredi avoir conclu une convention définitive portant sur son investissement dans Fire & Flower Holdings, qui a son siège à Edmonton.

Alimentation Couche-Tard investira près de 26 millions de dollars dans des débentures convertibles qui lui permettront d'obtenir une participation de 9,9 % dans Fire & Flower au moment de leur conversion. La participation pourrait éventuellement être portée à 50,1 %.

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, explique que cet investissement aidera à percer plus rapidement le nouveau secteur florissant qu'est le cannabis.

À l'heure actuelle, Fire & Flower exploite ou a concédé sous licence 23 magasins de vente au détail de cannabis en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario en plus d'exploiter une division de distribution en gros en Saskatchewan et une plateforme numérique de vente conçue pour connecter les consommateurs au monde du cannabis.

La transaction est soumise aux conditions de clôture usuelles et à l'approbation des organismes de réglementation compétents, y compris à celle des actionnaires de Fire & Flower.

Alimentation Couche-Tard affirme que le conseil d'administration de Fire & Flower recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l'opération.