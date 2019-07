Le taux de gravité de la criminalité est plus élevé à Moncton qu'il ne l'est dans de grands centres comme Vancouver, Montréal ou Toronto­.

L'indice de gravité de la criminalité est une mesure de Statistique Canada qui prend en compte le nombre de crimes dans des villes ou régions données, mais aussi la nature de ces crimes.

En 2018, Moncton se trouvait parmi les villes canadiennes où cet indice était le plus élevé (7e).

Le président de l'autorité policière régionale de Codiac et conseiller municipal à Ville de Moncton, Charles Léger, avoue que ces chiffres de Statistique Canada inquiètent les représentants municipaux.

Ça nous inquiète certainement, on ne veut pas voir une augmentation. Charles Léger, président de l'autorité policière régionale de Codiac

Charles Léger trouve préoccupants les chiffres de Statistique Canada. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Le conseiller confirme que de plus en plus de petits crimes sont rapportés aux policiers de Moncton depuis quelque temps. On retrouve parmi ces délits de la fraude par Internet ou par téléphone, des vols d'identité ou encore des vols de vélos.

Je pense qu’il faut quand même continuer à faire une analyse un peu plus profonde. Nous avons certainement remarqué que les crimes au niveau de la fraude, en particulier, sont à la hausse et ça nous préoccupe , soutient-il.

Warren Silver, analyste chez Statistique Canada, indique toutefois que même si l'indice de gravité de la criminalité est en hausse au niveau national depuis quelques années, la criminalité reste quand même moins élevée aujourd'hui qu'il y a 20 ans.

Donc le crime de façon générale est en diminution.

Moncton et Trois-Rivières, au Québec, sont les deux villes canadiennes ayant connu la plus grande augmentation de la criminalité, par rapport à 2017..

La fraude, plus présente aujourd'hui

Selon Charles Léger, il y a eu une augmentation considérable du nombre de fraudes rapportées aux policiers.

Ces fraudes prennent des formes très diverses : parfois, des arnaqueurs se font passer pour des représentants gouvernementaux et exigent un paiement.

La fraude par téléphone est de plus en plus commune, selon le spécialiste en gouvernance et sécurité de l’information à l’Université de Concordia, Marc-André Léger. Photo : Radio-Canada / CBC News/Anand Ramakrishnan

La fraude bancaire ou le vol de cartes de crédit ou de débit est aussi en hausse.

Et ça préoccupe la GRC parce qu’on a une population quand même vieillissante, une population qui est très chaleureuse et qui veut toujours bien aider. C’est souvent ces gens-là qui sont le plus touchés et qui sont vulnérables , explique M. Léger.

Sécurisez vos vélos!

Les policiers ont aussi vu, ces dernières années, une augmentation du nombre de vélos volés dans la région du Grand Moncton.

Plusieurs cyclistes se sont fait voler leur bicyclette, et ce, même s'ils l'avaient cadenassé. C'est pourquoi Charles Léger demande aux gens de toujours laisser leur vélo à un endroit visible, de bien l'attacher et même de le ranger dans leur maison le soir.

Ce qui est triste parfois, c’est qu'on retrouve les vélos volés, mais les propriétaires n’avaient pas de numéro d’identification et ne sont pas en mesure d’identifier leur vélo. Charles Léger, président de l'autorité policière régionale de Codiac

Les vols de vélos sont de plus en plus fréquents dans la région. Photo : Radio-Canada / Lyza Sale

Il indique aussi que plusieurs personnes ne contactent pas la police lorsqu'ils sont victimes d'un vol, parce qu'ils sont frustrés ou parce qu'ils ne pensent pas que les policiers retrouveront leur bien.

Charles Léger affirme toutefois que le service policier Codiac retrouve chaque été de nombreuses bicyclettes qui ne sont jamais réclamées.

Ce qu'on peut faire pour se protéger

Si on regarde les quartiers à Moncton, les gens qui habitent le même quartier ne se connaissent pas. Ces gens peuvent s’aider l’un et l’autre. Si tu vas en vacances, demande à un voisin de garder un œil sur ta maison et de te contacter s’il y a de l’activité , suggère Charles Léger.

Selon lui, les voisins offrent la meilleure protection possible contre les vols. M. Léger croit que si les gens prenaient le temps de rencontrer les gens de leur quartier, ils se sentiraient plus en sécurité et seraient plus enclins à leur demander de l'aide.

En connaissant bien les gens du quartier, on détectera aussi plus facilement les personnes suspectes qui s'y promènent.