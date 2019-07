La berce du Caucase présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La présence de la berce du Caucase, une plante envahissante et toxique, a été signalée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les citoyens sont invités à la prudence.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a publié un avis à ce sujet sur les médias sociaux.

Lorsque la sève de cette plante entre en contact avec la peau, elle peut créer de la douleur et des lésions pouvant ressembler à des brûlures.

Si la peau entre en contact avec cette plante, il vaut mieux la rincer abondamment avec de l'eau et du savon, et ensuite bien protéger la peau du soleil et de la lumière.

La sève de la Berce du Caucase est toxique et peut brûler au troisième degré si l'on n'est pas suffisamment protégé. Photo : Radio-Canada

La santé publique demande aux citoyens de signaler la présence de berce du Caucase au ministère de l'Environnement.

Malheureusement, beaucoup de gens sont incapables d’identifier correctement cette plante toxique. Elle est souvent confondue avec la berce laineuse, une plante inoffensive.