Une nouvelle cartographie des risques de glissements de terrain au Centre-du-Québec

Cette étude a pour but de restreindre la zone à risque de glissement de terrain et de cibler les endroits plus névralgiques.

Pour l'instant, certaines municipalités comme Deschaillons-sur-Saint-Laurent, sont entièrement considérées comme à risque.

Semblables aux zones d'intervention spéciales (ZIS) dans le cas des inondations, ces zones interdisent aux citoyens de reconstruire leur résidence au même endroit en cas de sinistre à moins de payer pour une étude géotechnique prouvant le contraire.

Ça prend des études pour savoir comment on peut s'assurer qu'on ne met pas nos gens à risque autant en zone de glissement de terrain qu'en zone d'inondation, a expliqué le directeur général de la MRC de Bécancour, Daniel Béliveau. Il y a des moyens qu'on peut mettre en place pour favoriser le bien-être des gens et c'est dans ce contexte-là que le ministère nous fait travailler.