Un deuxième patient s'échappe brièvement de CAMH avant d'être retrouvé

Un homme de 27 ans est sorti du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) lundi et n'a été retrouvé que quelques heures plus tard, rapporte la police de Toronto.

L’homme est de nouveau détenu au CAMH. Il avait été vu à 10h30 pour la dernière fois avant d'être en détention vers 18h30 le 22 juillet.

Les policiers avaient annoncé sa disparition sur Twitter le jour même.

Selon eux, il se trouvait dans l'ouest de la ville lorsqu'il a été localisé.

L'homme, qui représente un danger pour le public, a été reconnu « non criminellement responsable » pour une série de vols et de vols à main armée qui ont débuté au mois de janvier 2012.

Les dossiers de la Commission ontarienne d'examen publiés sur l'homme précisent qu'il souffre de schizophrénie et qu'il a des antécédents de toxicomanie.

Il aurait quitté le Centre de toxicomanie et de santé mentale sans permission à deux autres reprises auparavant, selon des documents judiciaires.

Cette brève disparition survient quelques semaines après la disparition d'un autre patient de CAMH le 3 juillet qui a fui le pays sans être intercepté.

Zhebin Cong n'est jamais retourné au Centre de toxicomanie et de santé mentale comme prévu après une sortie autorisée dans la communauté.

La police de Toronto avait attendu près de deux semaines avant d'avertir les médias de l'évasion de Zhebin Cong.