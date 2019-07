CAMH va revoir ses pratiques au sujet des sorties de patients

La décision annoncée mercredi fait suite à la disparition au début du mois d'un patient qui a ensuite pris l'avion et quitté le pays.

Zhebin Cong souffrait de schizophrénie et avait été reconnu non criminellement responsable du meurtre d'un autre homme. Il n'était pas rentré à l'hôpital après une sortie autorisée.

Lundi, un autre patient au passé violent s'était éclipsé, avant d'être retrouvé quelques heures plus tard. Ahmed Sualim avait pour sa part été reconnu non criminellement responsable d'une série de vols et de vols à main armée.

Agir rapidement

La PDG de CAMHCentre de toxicomanie et de santé mentale , la Dre Catherine Zahn, veut que la révision soit terminée d'ici la fin de l'année pour permettre de faire les changements nécessaires le plus rapidement possible et de rebâtir la confiance du public.

L'hôpital va nommer le président du comité et cherche présentement des experts internationaux qui pourront faire des recommandations.

La disparition de Zhebin Cong et le temps qui s'était écoulé avant que le public en soit averti ont soulevé de nombreuses questions et critiques.

La police de Toronto a ouvert une enquête interne sur d'éventuelles failles dans les procédures concernant les personnes portées disparues .