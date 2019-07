Zachary Richard débarque au Festival des traditions du monde de Sherbrooke

En effet, le Festival démarre en lion avec la musique cajun de Zachary Richard. Il se produira sur la grande scène Desjardins sous les coups de 20 h.

Les Florent Vollant, Yves Lambert Trio, Jacobus, Wesli et Carotté, entre autres, lui succéderont sur l'une des neufs scènes au cours des cinq jours d'activités de l'événement.

Au total, 150 spectacles réunissant plus de 550 artistes seront présentés.

Trois pavillons thématiques seront aménagés pour la fête : le Palais de l’Orient, le Shack d’Amérique et le Pub irlandais.

Si les festivaliers s'en mettront plein les oreilles avec toute cette musique, ils pourront également amuser leurs papilles gustatives grâce à la présence de 17 restaurants qui proposeront des menus internationaux.

Le marché des artisans et exposants proposera, quant à lui, quelque 70 kiosques.

Virage vert

Le Festival prend un virage vert cette année. Il s'est fixé comme objectif de réduire de 10 000 le nombre de bouteilles d'eau sur le site. On a décidé cette année de prendre ce virage même si on faisait des profits avec ça. Grâce à BRP, on va rayer ces bouteilles. On a installé quatre stations d'eau pour que les gens puissent remplir leur gourde d'eau , explique la directrice de l'événement, Malika Bajjaje.

Ces stations d'eau sont une création d'un architecte, Daniel Quirion, qui souhaite « faire une référence à l'importance de l'eau ». Les festivaliers, au-delà de remplir leur gourde, vont découvrir une structure artistique habillée avec la belle poésie de Nathalie Plaat , ajoute Mme Bajjaje.

Selon les organisateurs, 75 % des matières résiduelles ont été valorisés l'an dernier.

Un passeport est actuellement en vente au coût de 12 $ et permettra d'accéder au site pendant les cinq jours d'activités. Sinon, il en coûtera 7 $ par jour pour entrer sur le site. Les enfants de moins de 14 ans seront admis gratuitement.