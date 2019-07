Modernisation de Domtar : le fédéral investit dans le nord ontarien

L’entreprise qui a entamé des travaux totalisant 57 millions et demi de dollars veut se doter de nouveaux procédés à son usine de pâtes et papiers spéciaux.

En avril la compagnie avait déjà annoncé la perte de 70 emplois d’ici 2023 à cause de cette nouvelle technologie.

Dès 2023, la papetière Domtar ne comptera plus que 430 employés à Espanola. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Mais la commercialisation d’un nouveau procédé de fabrication de papier plus résistant et de produits de remplacement pour éliminer les plastiques non réutilisables assurera les 430 emplois restants, selon le syndicat et Domtar.