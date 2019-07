L'homme volant Franky Zapata à l'assaut de la Manche sur son Flyboard

Champion d'Europe et du monde de jet-ski, cet homme de 40 ans s'envolera jeudi de la plage de Sangatte, près de Calais, pour rejoindre « les alentours » de Douvres, en Angleterre, a indiqué son entourage sans dévoiler la destination exacte.

Le seul lieu ayant donné son accord pour nous accueillir ne souhaite aucune promotion et aucun média présent. Il ne sera donc pas possible de filmer l'atterrissage , a-t-on ajouté.

Par ailleurs, l'heure de départ de la traversée, qui doit durer une vingtaine de minutes, sera fixée le jour J ou la veille au soir , en fonction de la météo et du trafic maritime .

Le 14 juillet, lors du défilé militaire à Paris à l'occasion de la Fête nationale française, Franky Zapata avait déjà offert un spectacle futuriste. Fusil en main, il avait volé à plusieurs dizaines de mètres du sol sur son invention, 100 % développée en France .

L'engin, une machine volante autonome alimentée en kérosène stocké dans son sac à dos, est doté de cinq mini-turboréacteurs qui lui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 190 km/h debout dans les airs, avec une autonomie d'une dizaine de minutes.

Pour cette traversée de la Manche, large de quelque 35 kilomètres, il devra se ravitailler en route. Les détails techniques de l'approvisionnement n'ont pas encore été communiqués, mais il devrait avoir lieu dans les eaux britanniques, à environ 18 km des côtes françaises.

Début juillet, les autorités maritimes françaises pour la Manche et la mer du Nord avaient émis un avis défavorable au projet de Franky Zapata, pointant la dangerosité de la zone et son trafic particulièrement dense. Mais mardi soir, elles ont levé cet avis après avoir obtenu de nombreuses garanties concernant la sécurité de cette traversée.

La Direction générale de l'aviation civile a, elle, émis un avis favorable, selon ces autorités.

On me fait voler à 30 m du président de la République (le 14 juillet) et je ne suis pas capable dans la mer d'éviter un bateau? C'est du grand n'importe quoi!

Franky Zapata, vendredi dernier