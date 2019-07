Trois mois de grève et toujours aucune entente en vue à la fonderie de Belledune

Mardi, des représentants syndicaux ont rencontré un médiateur pour tenter de trouver une solution au litige qui dure depuis maintenant douze semaines. La rencontre s’est soldée par un échec. L’impasse persiste.

Oui on avait une rencontre, mais pas mouvement d’aucun côté. Ni la compagnie ni l’union ne bouge.

La situation décourage les syndiqués. Daniel Guitard, gréviste, ne cache pas son impatience. On n’a rien de concret de la compagnie pour nous faire dire wow, ça vaut la peine [...], ils n’ont rien offert pantoute.

Pancartes en mains, de nombreux grévistes ont tenu un piquet de grève dans les rues de Belledune.

Si les négociations sont au point mort, les grévistes ont tout de même pu se réjouir mardi puisque la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick leur a manifesté son soutien.

Devant le piquet de grève, le président de la fédération, Daniel Légère, a réitéré l’importance de telles mobilisations pour éviter que le mouvement ne s'essouffle et que les intérêts des travailleurs ne soient oubliés.

Il a également rappelé les principaux points de litige, soit la santé et la sécurité au travail.

C'est un environnement vraiment dangereux et s’il y a une place où on devrait avoir un représentant pour la santé et la sécurité, c'est bien ici.

Daniel Légère, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du N.-B.