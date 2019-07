La communauté artistique de Winnipeg se mobilise après un incendie catastrophique

Le bâtiment situé avenue Jarvis a été totalement ravagé par le feu dans la nuit de dimanche à lundi. Keith Oliver, qui gérait cet espace, dit que les œuvres de nombreux artistes, certaines remontant à plus de 40 ans, sont parties en fumée.

Une campagne GoFundMe a été organisée par le magazine d’arts Border Crossings, en partenariat avec la galerie d’art contemporain Plug In.

Les restes de l’entrepôt qui a brûlé, au levé du soleil. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Selon la rédactrice en chef de Border Crossings, Meeka Walsh, l’argent ira directement aux artistes pour les aider à rebâtir leurs studios et leurs pratiques artistiques. Il sera distribué le plus vite possible avec l’aide d’un comité créé à cette fin.

Éric Plamondon, directeur du centre d'art ArtSpace, réagit à l'incendie d'un studio d'artistes

Pour les artistes plus expérimentés qui y entreposaient toutes leurs œuvres, c’est comme si leur mémoire avait été effacée , lance Mme Walsh.

Dominique Rey perd 20 ans de création

Pour l’artiste multidisciplinaire Dominique Rey, c’est 20 ans d’œuvres qui ont été anéanties. Essentiellement toute ma carrière d’artistes , affirme Mme Rey.

L'artiste Dominique Rey Photo : Radio-Canada

C’est un choc, c’est presque incompréhensible d’arriver à un endroit où il n’existe plus rien , dit-elle, devant les décombres fumants qui s’étendent sur tout un quadrilatère.

Je sais que ça ne va pas m’arrêter de faire de l’art. Dominique Rey

Dominique Rey ne sait pas si ses assurances pourront couvrir une portion de ses pertes. Elle trouve la campagne GoFundMe touchante et n'en est pas surprise, vu la solidarité qui existe dans la communauté artistique winnipégoise.

« Le public ne voit que la pointe de l’iceberg »

Plusieurs amis de l’artiste visuelle et chroniqueuse des arts Émilie Lemay ont perdu des œuvres dans l’incendie. C’est une catastrophe à plusieurs niveaux. Habituellement quand les gens voient des arts visuels, c'est souvent le travail [basé] sur des années de préparations en studio , dit-elle.

On ne voit finalement que la pointe de l’iceberg de la création , poursuit-elle. Tout ce qui est préparation œuvre en séries, tout ça a été perdu pour ces artistes-là. Non seulement le travail actuel, mais des archives qui peuvent remonter 40 ans.

Ces pertes pourraient avoir un réel impact pour les artistes, dit Émilie Lemay, Quand on a un corpus qu’on préserve depuis des années, c’est sûr que ça ouvre des portes pour des expositions d’envergure comme des rétrospectives.

Pour des artistes plus jeunes, ça peut être la précarité qui s’installe, si on perd son lieu de travail, si on perd son travail en cours, ça peut être très difficile de redémarrer , ajoute-t-elle.

Les initiateurs de la campagne de sociofinancement se fixent un objectif financier de 250 000 $. À 18 h mardi, la campagne avait déjà récolté plus de 50 000 $.

Avec des informations de Patrick Foucault, Denis-Michel Thibeault, et Chloré Dioré de Périgny