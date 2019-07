Des Calgariens craignent l'impact des coupes budgétaires sur les plus démunis

Les conseillers municipaux ont repoussé leur débat sur la liste des coupes budgétaires proposées pour donner un temps de parole au public.

L’organisme Keep Calgary Strong avait fait cette demande lundi, mais des conseillers jugeaient à ce moment qu’il n’était pas juste de n'entendre qu’un groupe de citoyens.

Ils sont toutefois revenus sur leur décision en laissant plusieurs groupes s’exprimer sur la question mardi.

Parmi ceux qui ont donné leur point de vue, beaucoup sont inquiets de voir que les coupes pourraient être faites dans le service de transport en commun.

« Je suis confuse. On parle de construire un aréna et d’améliorer le programme de laissez-passer d’autobus pour les gens à faible revenu tout en parlant de couper 9 millions de dollars dans les services de transport », a lancé Anna Greenwood-Lee, porte-parole de l’organisme Keep Calgary Strong.

On est ici pour vous dire : "non aux coupes dans le transport en commun". Anna Greenwood-Lee, porte-parole de l’organisme Keep Calgary Strong

« Il est nécessaire d’avoir un service de transport en commun abordable. Je vous implore de continuer à investir dans le transport public pour que les étudiants moins riches puissent poursuivre leurs études », dit Ryan Morstad, représentant de l’Association des étudiants de l’Institut de technologie du sud de l'Alberta (SAIT).

Les services touchés

À la demande des élus, l’administration de la Ville a présenté aux conseillers municipaux la semaine dernière une liste de coupes dans le budget 2019. Près d’une cinquantaine de services offerts aux Calgariens sont visés.

Le transport en commun fait partie de ceux qui pourraient être les plus durement touchés.

L'administration de la Ville a été mandatée pour présenter une proposition de coupes budgétaires. Photo : Radio-Canada

Selon Franco Terrazzano de la Fédération canadienne des contribuables, la Ville doit encore plus se serrer la ceinture.

« Le ciel ne va pas tomber lorsque les coupes seront faites, dit-il. Le conseil municipal ne doit pas se contenter de faire ces compressions, il doit aller plus loin. »

Selon lui, il faudrait s’attarder sur les fonds de pension des conseillers municipaux.

Le conseiller municipal Jeromy Farkas est d'accord avec ce dernier. D’après lui, les compressions doivent viser davantage les salaires et les compensations des élus et des employés de la Ville.

« On ne peut pas équilibrer un budget sur le dos des plus vulnérables, des personnes âgées ou handicapées », dit-il.

Par ailleurs, si le conseil municipal doit débattre des possibles coupes, le maire Naheed Nenshi juge qu'il serait « extrêmement irresponsable » que les conseillers municipaux apportent maintenant des changements à la liste déjà proposées sans analyser leur impact.

Pourquoi des coupes budgétaires?

En juin dernier, le conseil municipal s’est engagé à diminuer le fardeau fiscal des propriétaires de commerce. Plus de la moitié d’entre eux voyaient leur impôt foncier augmenter de plus de 10 % cette année.

La perte en valeur du centre-ville causé par le taux d'inoccupation élevé dans les tours à bureaux fait perdre des recettes importantes à la Ville. En conséquence, les commerçants à l’extérieur du grand centre payent plus.

Des remboursements seront toutefois accordés pour réduire leur facture. Une partie de l’initiative sera financée à l’aide de 71 millions de dollars provenant des fonds de réserve de la Ville, en plus des 60 millions de dollars résultant des coupes budgétaires.