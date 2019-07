L'Internet haute vitesse dans 21 communautés rurales de la Saskatchewan d'ici mars 2022

Une vingtaine de communautés rurales de la Saskatchewan situées entre Regina et Saskatoon — pour la plupart des communautés de villégiature — auront accès à Internet haute vitesse d’ici mars 2022, a annoncé le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, mardi matin à Regina.

Ottawa a annoncé un investissement de 14,9 millions de dollars, en partenariat avec la compagnie FlexNetworks, pour la connexion de ces communautés à Internet haute vitesse.

Voici les 21 communautés de la Saskatchewan qui sont touchées par cet investissement : Water Park Estates

Bradwell

Shields

Thode

Zelma

Renown

Venn

Amazon

Simpson

Arlington Beach

Etters Beach

Uhl’s Beach

Island View

Spring Bay

Colesdale Park

North Colesdale Park

Mohr’s Beach

Glen Harbour

Sorenson’s Beach

Kannata Valley

Pelican Pointe

Le maire du village de villégiature de Thode, Alan Thomarat, avoue lui-même ne pas avoir accès à une bonne connexion Internet.

« J’utilise le partage de connexion sur mon téléphone », a répondu M. Thomarat à une question d’une journaliste lui demandant s’il est difficile d’avoir accès à Internet dans sa communauté.

« Je pense qu’il y a parfois un malentendu. Les villages de villégiature, qui sont désignés ainsi par la province, ça ne veut pas dire que la majorité des résidents ne vivent pas ici à temps plein. Nous sommes des résidents à temps plein, majoritairement à Thode et de plus en plus à Shields », explique le maire de Thode.

Il a ajouté que de plus en plus de jeunes familles s’établissent dans ces communautés. « Il y a probablement 15 ans, il s’agissait principalement de logements saisonniers, mais ce n’est plus le cas. Ce sont des logements à temps plein », a-t-il expliqué.

Alan Thomarat affirme que l’investissement du fédéral aidera sa communauté et les 20 autres à « entrer dans le 21e siècle en termes d’accès à Internet haute vitesse ».

« C’est très important également pour nous, puisque nous participons à la mise en place de programmes conjoints de mesures d’urgence », ajoute-t-il.

Des 14,9 millions de dollars, 11,2 millions proviennent d'Ottawa et 3,7 millions de FlexNetworks.

Le financement d'Ottawa ira à FlexNetworks qui est chargée d'améliorer ou de développer la connexion Internet haute vitesse dans les 21 communautés rurales touchées par l'investissement du fédéral.

Dans son budget 2019, Ottawa avait annoncé des mesures consistant à brancher tous les Canadiens et les entreprises installées au pays à un service d’Internet haute vitesse d’ici 2030.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, avait bien accueilli ces mesures budgétaires.

Le fédéral veut que d’ici 2025, 95 % des Canadiens et des entreprises au pays aient accès à une vitesse d’au moins 10 Mbits/s en téléversement et 50 Mbits/s en téléchargement, et 100 %, d’ici 2030.

En 2018, Ottawa a aussi octroyé 21,6 millions de dollars à la société d'État SaskTel et à la compagnie FlexNetworks pour développer la connexion Internet haute vitesse dans 30 autres communautés rurales en Saskatchewan.