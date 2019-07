Antoine Coupland, le petit frère du Fury d’Ottawa et professionnel à 15 ans

Que faisiez-vous à 15 ans? La question se pose quand on regarde Antoine Coupland. L’adolescent a joué samedi dans son premier match de soccer professionnel avec le Fury d’Ottawa.

Le natif de Chelsea est entré dans la rencontre comme substitut à la 85e minute de jeu sous les applaudissements nourris de la foule et une ovation debout de ses coéquipiers.

J’étais tellement concentré que je ne les ai presque pas entendus , avoue Coupland, qui devient du même coup le plus jeune de l’histoire du Fury à jouer dans un match de ligue. Mais c’est quelque chose de voir tout le monde à Ottawa se lever et m'acclamer, surtout parce que mes amis et ma famille étaient là.

Ça fait longtemps que je n’avais pas entendu la foule être si bruyante , réplique le capitaine du club Carl Haworth. C’est génial d’assister à ce genre de moments.

Coupland ne savait pas avant le début de la rencontre s’il allait jouer contre les Rangers de Swope Park. Avec une avance de 4-0, l’entraîneur du Fury a fait appel à ses services.

C’est sûr que quand Nickola [Popovic] m’a appelé, j’étais comme “wow”, j’avais des papillons [...] Dès que j’ai touché le ballon pour la première fois, c’est devenu un match normal , souligne-t-il en se replongeant dans ces moments qu’il n’oubliera pas de sitôt.

L’athlète mentionne aussi un ballon volé à l’adversaire, suivi d’une montée et d’une passe à Christiano François qui est passé près de marquer, comme du moment qui restera gravé dans sa mémoire.

Haworth croit que l’inclusion du numéro 16 dans un match professionnel à un si jeune âge montre l’effort et le talent que possède Coupland. Le vétéran avoue que ses préoccupations étaient bien différentes lorsqu’il avait 15 ans.

Je pense que j’étais moniteur dans un camp de vacances pendant l’été, sinon je me concentrais sur l’école. Je ne pense même pas qu’il y avait une équipe de soccer professionnelle au Canada quand j’avais cet âge , indique le joueur de 30 ans.

Le défenseur et les autres joueurs du club agissent un peu comme des grands frères pour le jeune homme. Il n’hésite pas à leur poser des questions et accepte leurs conseils. En retour, il reçoit le traitement du petit frère.