Dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention de la noyade au Québec, la Ville de Trois-Rivières a embauché cette brigade qui se rend chez les résidents qui souhaitent recevoir ses conseils.

C’est la septième année que cette activité de prévention est offerte gratuitement aux Trifluviens.

Les visites durent environ 15 minutes, pas plus longues que ça, on ne donne pas de contravention; le but est seulement de vous donner des conseils , affirme l’une des membres de l’aquabrigade, Ashley Bussière.

Elle ajoute que si les gens décident de ne pas mettre de cadenas, on ne va pas aller avertir la Ville, ce n’est pas ça du tout, c'est simplement pour éviter les noyades .

Vous pouvez faire une demande de visite auprès de la Ville jusqu'à la mi-août.

L’été dernier, 70 visites avaient été effectuées par l’aquabrigade.

Avec les informations de Vincent Bonnay