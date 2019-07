Un projet de science citoyenne pour mieux connaître l’état de l’eau douce au Canada

Les lacs, rivières, ruisseaux et milieux humides du Canada représentent 20 % de l’eau douce sur la planète, mais on connaît très mal leur état de santé. Le Fonds mondial pour la nature (WWF Canada) et l'organisme sans but lucratif Water Rangers ont décidé de s’associer et de faire appel aux citoyens pour pallier le manque de données scientifiques.