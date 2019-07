900 000 $ pour le dépistage préventif chez les enfants de l'Abitibi-Témiscamingue

Plus de 900 000 $ seront consacrés pour améliorer le dépistage préventif chez les enfants de l'Abitibi-Témiscamingue.

Cette aide financière permettra d'engager du personnel supplémentaire travaillant auprès des jeunes enfants présentant un retard de développement, une déficience physique ou intellectuelle ou encore un trouble du spectre de l'autisme.

De passage à Val-d'Or, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a confirmé ce montant offert dans le cadre du programme Agir tôt.

L'objectif du programme est de permettre de dépister ces difficultés plus tôt, d'évaluer le profil de développement de l'enfant, de l'orienter vers le bon service et d'offrir un soutien à l'enfant et sa famille, au besoin.

Le quart des jeunes entre en maternelle avec un retard

Lionel Carmant, qui est aussi neurologue, rappelle que 27,5 % des enfants arrivent en maternelle avec un retard dans une sphère de développement.

Il s'est d'ailleurs lancé en politique uniquement pour améliorer la vie des jeunes enfants au Québec.

Moi je trouvais que c'était une injustice flagrante puis ça entraîne des poches de pauvreté intergénérationnelle, parce que les parents qui ont des problèmes de neuro-développement, souvent leurs enfants ont des problèmes de neuro-développement, et si on ne les aide pas avant d'entrer à l'école, il est trop tard , a-t-il souligné.

Le CISSS-AT confiant de recruter

Malgré la pénurie de main-d'oeuvre, le Centre intégré de santé et de services sociaux est confiant que les postes seront pourvus rapidement.

La directrice adjointe des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique, Nathalie Quirion, affirme aussi que cette annonce permettra de réduire considérablement la liste d'attente.

On avait certaines disciplines qui étaient assez absentes de l'offre de services, notamment pour travailler avec les enfants qui ont des besoins au plan moteur, motricité fine, l'écriture, donc ce qu'on souhaite vraiment, c'est d'ajouter des ressources en ergothérapie, en orthophonie , précise-t-elle.