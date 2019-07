Parcours d'autobus bonifiés pour le Grand Vancouver en 2020

Les RapidBus effectueront cinq parcours et pourront transporter plus de 12 000 usagers à l'heure durant les heures de pointe.

Selon TransLink, la B-Line, qui représente des trajets à autobus rapides, a fait ses preuves. « Mais il est temps de pousser davantage les services. Les Rapidbus seront plus rapides, plus confortables et il y en aura plus fréquemment », affirme Kevin Desmond, le président-directeur général de TransLink.

Le temps d'attente sera de 10 minutes à chaque passage du Rapidbus à ses arrêts respectifs aux heures de pointe. Kevin Desmond ajoute qu'il sera facile de reconnaître les arrêts des nouveaux autobus.

Les arrêts ressembleront à ceux du Sky Train. Il y aura des panneaux digitaux et on pourra entendre une voix qui donnera de l'information. Kevin Desmond, président-directeur général de TransLink

Les autobus seront bleu et vert, une autre façon de les différencier des autobus réguliers.

Voici les trajets visés :

Boulevard King George (du centre Guilford Town au terminus Nexton de Surrey) trajet 96 B-Line bonifié

Marine Drive (de Park Royal au terminus Phibbs à Nord Vancouver)

L'autoroute Lougheed (de la Place Haney à la station Central de Coquitlam)

41 avenue (de l'UBC à la station Joyce-Collingwood)

Hastings (de la SFU à la station Burrard) trajet 95 B-Line bonifié

TransLink apporte sur le marché du transport en commun les nouveaux autobus Rapidbus qui passeront toutes les 10 minutes aux heures de pointe Photo : TransLink

Ces nouveaux autobus sont une première étape du Ten Year Transit Plan, de TansLink. Deux autres trajets de ces Rapidbus sont prévus pour 2021 pour les villes de Surrey, de Delta et de Richmond.