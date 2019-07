Le glyphosate ne devrait pas être utilisé avant la moisson, selon deux experts

Le glyphosate est l'ingrédient clé du produit Roundup de Monsanto, considéré comme un herbicide total : il tue toutes les plantes qu'il touche. Il est utilisé pour se débarrasser des mauvaises herbes et préparer le sol à de nouvelles semailles.

Des fermiers ont aussi découvert que ce même herbicide peut servir à récolter plus rapidement le blé. En le traitant au glyphosate, le fermier tue sa culture d’un coup et n’a plus besoin de la faucher et attendre qu’elle sèche.

Mais des traces de gylphosate subsistent lorsque le produit est utilisé de cette façon, explique Brian Beres, chercheur scientifique principal pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, ce qui peut être problématique pour l'exportation des récoltes. Le chercheur indique que les importateurs de blé se soucient de ce qu’il appelle les limites maximales de résidus (ou LMR) du glyphosate dans les aliments.

Cependant, cet herbicide est trop important à la culture du blé et les fermiers ne peuvent s’en départir complètement, croit-il.

Nous ne voulons pas perdre [le glyphosate] en tant qu’outil pour préparer le sol dans un système durable de récolte. Cependant, nous ne voulons pas qu’il soit utilisé pour pulvériser les champs. Brian Beres, chercheur scientifique principal pour Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Pour les agriculteurs qui veulent toujours se servir du glyphosate pour accélérer la récolte, Brian Beres leur conseille de suivre les recommandations de Keep it Clean, un engagement de Céréales Canada et du Conseil canadien du canola. Ce programme prône des méthodes de cultivation pour mieux répondre aux normes LMR des pays importateurs. Selon le site Keep it Clean, les agriculteurs peuvent utiliser le glyphosate pour pulvériser les champs, mais seulement si le taux d'humidité des semences est inférieur à 30% avant l'application du produit.

Gary Stanford, président de la Commission sur le blé de Alberta, préconise aussi de ne pas utiliser le glyphosate pour pulvériser les champs.

Il recommande aux fermiers d’attendre un peu plus longtemps ou de mettre la récolte en andains.

Gary Stanford a d’ailleurs accueilli des reporters de l’Italie à sa ferme pour leur expliquer comment les fermiers utilisent le glyphosate dans la culture du blé.

Je leur ai expliqué que notre blé est sécuritaire, ainsi que tous nos produits de la ferme. Nous suivons les directives sur les étiquettes. Ils doivent comprendre que nous faisons tout en notre pouvoir pour que notre culture soit aussi sécuritaire et efficace que possible. Gary Stanford, président de la Commission sur le blé en Alberta.

Il souligne que Santé Canada a déterminé que le glyphosate est sécuritaire, et qu'il revient aux agriculteurs canadiens de mieux communiquer aux autres pays comment ils utilisent ce produit.