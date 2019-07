La pêche interdite au lac Florentien à Val-d'Or

La population d'ombles de fontaine a été restaurée en 2010 dans le lac Florentien. La pêche a été permise en 2016 et le site attire beaucoup de pêcheurs.

On a ouvert le lac pour la première en 2016, on a ouvert une deuxième saison en 2017 et comme il s'était sorti durant ces deux saisons-là 2500 kilos de poisson, c'est quand même beaucoup, on parle de deux tonnes et demie de poissons. On s'est dit on va fermer la pêche pour la saison 2018 , explique le biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Jean-Pierre Hamel.

Au cours du mois d'août, le ministère analysera la population d'ombles de fontaine, une espèce peu présente en Abitibi-Témiscamingue, selon le biologiste.