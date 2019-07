Tourisme Gaspésie ne reconnaît pas le bureau touristique de Rivière-au-Renard

La municipalité a décidé d'ouvrir ce bureau à l'intersection des routes 132 et 197, alors que les touristes qui arrivent du côté nord hésitent entre les deux routes pour se rendre dans le Parc national Forillon ou au centre-ville de Gaspé.

L'intersection entre les routes 132 et 197 à Rivière-au-Renard peut désorienter les touristes. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Paul Conway et Lucie Dubois, deux touristes de Sherbrooke rencontrés au nouveau bureau d’accueil touristique, confirment que cette intersection peut désorienter les vacanciers.

Lucie Dubois et Paul Conway, deux touristes de Sherbrooke, passent leurs vacances en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Nous, on est comme des habitués, mais quelqu'un qui arrive pour une première fois, ça peut être mêlant. Paul Conway, touriste de Sherbrooke

Avec ce nouveau bureau, la ville de Gaspé cherche aussi à convaincre plus de visiteurs à continuer sur la route 132 pour découvrir les villages côtiers d'Anse-au-Griffon et de Cap-des-Rosiers sur la route qui mène Parc national Forillon.

Mais, le comité régional sur la politique d'accueil qui relève de l'Association Touristique Régionale (ATR) de la Gaspésie voit les choses autrement.

L'ATR a refusé de reconnaître ce nouveau bureau.

Cette demande a été refusée en raison de la proximité des autres bureaux d’accueil touristique sur le territoire. On considère que le Grand Gaspé est déjà couvert avec L’Anse-à-Valleau, Grande-Vallée et le bureau d’accueil touristique du centre-ville de Gaspé. Stéphanie Thibaud, directrice du marketing, ATR Gaspésie

Dans sa lettre de refus, l’ATR a proposé à l’organisme Destination Gaspé d’implanter uniquement un relais d’information touristique, c'est-à-dire un kiosque avec des dépliants. L'Association a aussi suggéré aussi de dépêcher périodiquement des employés à Rivière-au-Renard pour orienter les touristes ou encore de déménager un bureau déjà existant à Rivière-au-Renard.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté juge ces propositions insensées.

Daniel Côté, maire de Gaspé Photo : Radio-Canada

Je pense que c'est anormal que ce soit une structure nationale ou une structure régionale qui viennent freiner nos ardeurs, qui viennent freiner nos élans au niveau du développement touristique. On devrait plutôt être derrière nous. Daniel Côté, maire de Gaspé

À la suite de ce refus de l’ ATRAssociation Touristique Régionale , le maire de Gaspé reproche aussi à Tourisme Québec d'avoir fait enlever par le ministère des Transports la signalisation installée en bordure de route pour indiquer où était situé le bureau d'accueil.

Pour moi c'est un non-sens. Nous, c'est clair, on va la faire remettre ou on va aller les remettre nous-mêmes. C’est anormal que des entités touristiques régionale et nationale viennent nous mettre des bâtons dans les roues , conclut Daniel Côté.

Plage de Penouille dans le Parc national Forillon Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Au même titre que les deux autres bureaux sur son territoire, la ville de Gaspé finance entièrement ce nouveau bureau d'accueil touristique.

Ainsi, ce refus aura essentiellement comme conséquence que ce nouveau bureau ne sera pas de la liste officielle des bureaux reconnus par l'ATR de la Gaspésie.

Il y a actuellement deux bureaux d’information touristique à Mont-Joli et Pointe-à-la-Croix, 14 bureaux d’accueil touristique dispersés un peu partout en Gaspésie et trois relais d’information touristique à Grande-Rivière, Nouvelle et Matapédia.