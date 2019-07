Ottawa écrit au procureur général de l'Ontario à propos des coupes à l'aide juridique

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, affirme que le rejet par le gouvernement de l'Ontario de la responsabilité partagée en matière d'aide juridique comme excuse pour réduire les dépenses exposera un grand nombre des personnes, parmi les plus vulnérables de la province, à un risque accru.

Le ministre Lametti soutient que le gouvernement fédéral a toujours reconnu l'importance de travailler avec ses homologues provinciaux sur les questions relatives à l'aide juridique.

Il dit qu'il n'est pas surprenant qu'il ne soit pas du tout d'accord avec la voie choisie par le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.

Au printemps, le gouvernement progressiste-conservateur provincial a annoncé qu'il réduirait le financement des services d'Aide juridique Ontario. Les services aux demandeurs d'asile ne seront plus financés.

L'Ontario réclame plus d'argent d'Ottawa

Le procureur général de l'Ontario, Doug Downey, a récemment écrit directement au premier ministre Justin Trudeau pour lui demander de dire à ses ministres de combler un déficit de financement de 25 millions de dollars.

Le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 160 % depuis 2013, selon le procureur général ontarien, qui attribue cette hausse aux politiques du gouvernement Trudeau en matière d'immigration.

Puisqu'elles créent une demande plus importante pour les services, nous croyons que le fédéral doit accroître les ressources , dit-il.

La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada a indiqué dans un communiqué ne pas être en mesure d'atténuer entièrement l'effet des compressions budgétaires qui touchent l'Aide juridique Ontario.

Le tribunal qui statue sur les demandes d'asile au Canada a averti qu'il s'attendait notamment à des audiences plus longues. Il prévoit aussi une augmentation des reports de causes, parce que des personnes ne seront pas représentées par un avocat et ne connaîtront pas bien le processus et les exigences.

Avec les informations de La Presse canadienne