Bientôt une Thor femme et une Valkyrie LGBT au cinéma

C’est l’actrice Natalie Portman qui incarnera le personnage de Thor dans Thor: Love and Thunder, le prochain film de la franchise. Et la superhéroïne Valkyrie, également présente dans ce quatrième film de la saga, deviendra le premier personnage ouvertement LGBT de l’univers Marvel au cinéma.

Après avoir joué dans Thor en 2011, puis dans Thor : Un monde obscur (Thor: The Dark World) en 2013, Natalie Portman reprendra son rôle de l’astrophysicienne Jane Foster. Dans Thor: Love and Thunder, l’actrice américaine brandira le Mjolnir, le célèbre marteau de Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre.

C’est la première fois que le personnage de Thor, interprété par Chris Hemsworth dans les trois précédents films de la saga, sera joué par une femme.

Valkyrie à la recherche de sa reine

L'actrice américaine Tessa Thompson Photo : getty images for sony pictures e / Jeff Spicer

Déjà à l’affiche de Thor : Ragnarok, le troisième volet des aventures de Thor, l’actrice afro-américaine Tessa Thompson se glissera à nouveau dans la peau de la superhéroïne Valkyrie dans Thor: Love and Thunder.

En tant que nouveau roi [d’Asgard], [Valkyrie] aura besoin de se trouver une reine , a déclaré Tessa Thompson à des fans lors du Comic-Con de San Diego, révélant ainsi le fait que son personnage est attiré par les femmes.

Par la suite, Kevin Feige, président des studios Marvel, a confirmé cette information au site IO9.

Une diversité accrue devant et derrière la caméra

Le souci des studios Marvel de mieux représenter la diversité ethnique, de genre et d'orientation sexuelle à l'écran se manifeste aussi derrière la caméra.

Sur les cinq nouveaux films de l'univers Marvel annoncés samedi au Comic-Con de San Diego, seul un long métrage sera réalisé par un homme blanc.

La sortie de Thor: Love and Thunder est prévue pour novembre 2021.