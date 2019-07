Justin Trudeau nomme un nouveau sénateur québécois

M. Maltais, qui faisait partie du caucus conservateur, a pris sa retraite puisque les sénateurs doivent céder leur siège lorsqu'ils atteignent l'âge de 75 ans.

M. Loffreda siégera pour sa part comme sénateur indépendant.

M. Trudeau en est à sa 50e nomination. Tous les sénateurs qu'il a choisis sont sans affiliation politique et sont recommandés par un comité consultatif indépendant.

Dans la biographie fournie par le bureau du premier ministre, on apprend que ce dernier est originaire du quartier Ahuntsic.

M. Loffreda a siégé au sein de plusieurs conseils d'administration et comités, et son engagement envers sa communauté et sa province fera de lui un excellent représentant des Québécois.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada