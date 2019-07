Deux jeunes hommes blessés dans une collision avec un orignal

Un homme de 19 ans, de Le Goulet, et un homme de 21 ans, de Shippagan, ont été blessés lors d’une collision avec un orignal lundi soir, vers 22 h 15, alors qu’ils roulaient sur la route 11, près de Bathurst.

Le conducteur, un homme de 19 ans de Le Goulet, a été éjecté du véhicule et a subi des blessures mineures. Un homme de 21 ans de Shippagan, passager dans le même véhicule, a été grièvement blessé et on craint pour sa vie.

Les deux jeunes hommes ont été transportés à l’hôpital et l’enquête se poursuit.