Construire un village pour une semaine

Après une planification rigoureuse sur papier, les bénévoles chargés de l’aménagement du site se retroussent aujourd’hui les manches. Ils font l’inventaire des matériaux que les organisateurs du dernier concours, à Chatham-Kent, leur ont envoyés.

Le vice-président l’événement de Nipissing Ouest, Daniel Olivier, coordonne l’installation des infrastructures.

On va bâtir un village avec 3 avenues et 6 rues qui va pouvoir accueillir plus de 400 exposants.

Daniel Olivier, vice-président, Concours international de labour et exposition rurale de Nipissing Ouest