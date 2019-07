Deuxième vie pour le motel Le Fani à Carleton-sur-Mer

La restauration des chambres et du pavillon d’accueil laissés à l’abandon durant quelques années a coûté près de 1,4 million de dollars. De ce montant, 300 000 $ ont été prêtés par Ottawa.

Selon le propriétaire Stéphane Boudreau, cette expansion vient pallier le manque d'hébergement à Carleton-sur-Mer.

C’était assez frustrant dans les dernières années, explique M. Boudreau. Entre la Saint-Jean-Baptiste et le mois de septembre, on était souvent complet et on refusait des gens. Et c’était carrément complet à Carleton. Ça m’est arrivé d’envoyer des gens dormir à Campbellton au Nouveau-Brunswick.

C’est frustrant quand tu es hôtelier d’être obligé de refuser des gens et de les envoyer dans une autre province. Stéphane Boudreau, propriétaire de l'Hostellerie Baie Bleue

L’endroit baptisé Pavillon Le Fani, en mémoire de l’ancien motel construit, affiche déjà complet jusqu’à la fin du mois d’août.

L'ancien bâtiment d'accueil du motel Le Fani (à l'avant-plan) a été transformé en chalet. Quinze chambres et quatre lofts ont été aménagés dans le pavillon à l'arrière. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L'ouverture du nouveau pavillon d'hébergement crée sept nouveaux emplois.

L'Hostellerie Baie Bleue possède maintenant 116 unités d'hébergement à Carleton-sur-Mer, dont 7 chalets, répartis sur trois sites. Le propriétaire estime qu’il peut accueillir jusqu’à 400 personnes par nuit.

Une ville qui affiche complet

Le maire de Carleton-sur-Mer se réjouit de cette nouvelle offre d’hébergement.

Les hôtels et les campings sont pleins, note Mathieu Lapointe. On voit de plus en plus de chalets et de maisons à louer sur Internet et tout semble afficher complet durant l’été.

On refuse de 60 à 70 personnes par jour au camping municipal. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Le camping municipal de Carleton-sur-Mer doit refuser de nombreux visiteurs durant l'été. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Questionné à savoir si la venue de nouveaux hôtels à Carleton-sur-Mer était souhaitée, le maire Mathieu Lapointe répond ceci : s’il y a des projets concrets de promoteurs, on va les regarder assurément.

Il faut trouver des solutions à ce défi-là, admet le maire. On regarde différentes options. On a fait un chantier avec les gens d’affaires et on va regarder ça dans les prochains mois.

Le député d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Rémi Massé, de passage à Carleton-sur-Mer pour annoncer l'apport financier du fédéral dans le projet, dit travailler avec l’ensemble des entrepreneurs pour pouvoir développer des projets comme celui de l’Hostellerie Baie Bleue.