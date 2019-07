Les travaux au phare de Matane suspendus pour l'été

Il faut dire que les échafauds et l'immense toile qui entouraient le phare jusqu'à tout récemment n'étaient guère de nature à inviter les touristes à s'y arrêter.

On a noté d'ailleurs une diminution du nombre de visiteurs au bureau d'accueil, situé dans la maison du gardien.

Les gens qui rentraient n'étaient même pas certains que c'était ouvert , mentionne la responsable du bureau, Valérie Landry-Cayouette.

Certains Matanais se sont d'ailleurs demandé pourquoi les travaux sur la structure ne se sont pas déroulés plus tôt ce printemps, afin que le phare ne soit plus ainsi camouflé durant une partie du mois de juillet.

En fait, il semble que le produit utilisé pour repeindre la structure ne pouvait être étendu plus tôt.

L'enduit cimentier sur la tour du phare doit être posé à un certain niveau de température. Ils ont tenté de le faire le plus tôt possible dans la saison.

Valérie Landry-Cayouette, responsable de l'accueil touristique, MRC de La Matanie