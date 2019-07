Un joueur du Rouge et Noir suspendu pour dopage

Le spécialiste des longues remises du Rouge et Noir d'Ottawa, Louis-Philippe Bourassa, a reçu une suspension de deux matchs de la Ligue canadienne de football (LCF) pour avoir violé sa politique contre le dopage.

Un échantillon recueilli lors d’un contrôle antidopage a révélé la présence d'Ibutamoren et de méthamphétamine, des substances interdites par la LCFLigue canadienne de football .

Il s'agit de sa première violation. En cas de résultat positif à la suite d'un autre test, la suspension serait de neuf matchs.

Nous comprenons que le résultat est dû à une substance trouvée dans un produit vendu sans ordonnance, et que le joueur ignorait que le produit contenait la substance interdite , a fait savoir l'équipe ottavienne par voie de communiqué.

Malgré cette suspension, le club peut tout de même permettre à l'ancien des Carabins de l'Université de Montréal de participer aux entraînements et aux autres activités de l'équipe.

Bien que l’équipe soit déçue de se retrouver sans LP pour les deux prochains matchs, le Rouge et Noir l’appuie fermement, et l’équipe est impatiente de le retrouver dans la formation , a également mentionné le club.

Âgé de 27 ans et natif de Shawinigan, Louis-Philippe Bourassa est un choix de 4e tour du Rouge et Noir au repêchage de 2017 de la LCF. En trois saisons dans la ligue, il a disputé 39 matchs et réussi 9 plaqués sur les unités spéciales.