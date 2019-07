Ainsi font, font, font, les marionnettes à Saguenay

L'événement offre 45 spectacles au public. Ils ont été concoctés dans une quinzaine de pays différents.

Plusieurs représentations ont lieu en salle, mais d’autres seront présentées en plein air. De plus, des expositions et des activités gratuites sont au menu.

La directrice du Théâtre CRI, Guylaine Rivard, présentera deux spectacles différents : Itinérance et Aisselles et bretelles.

En entrevue à l’émission Y a des matins, elle a confié que la création du plus récent spectacle, Aisselles et bretelles, avait été l’un de ses plus grands défis en carrière. Dans cette pièce minimaliste, elle revisite plusieurs contes de fées.

C’est comme jouer à la poupée, mais plus complexe. Guylaine Rivard, directrice du Théâtre CRI

La comédienne est épatée par la programmation du festival. Je pense que les adultes auront autant de plaisir à aller voir les spectacles pour enfants parce que c’est vraiment l’ingéniosité et le savoir-faire qui est mis de l’avant , explique-t-elle.

C’est un beau cadeau qu’on s’offre en région d’accueillir ces artistes. Guylaine Rivard, directrice du Théâtre CRI

Le FIAMSFestival international des marionnettes de Saguenay se déroule du 23 au 28 juillet dans les arrondissements de Jonquière et de Chicoutimi.

D'après les informations de Julie Larouche.