Le tiers des Canadiens dépense plus qu’il ne gagne selon un sondage

Les résultats du sondage concordent avec ceux d'une étude de Statistique Canada, publié en septembre 2018.

Ce qui est frappant c’est qu’il y a près de 40% des répondants qui ont des dettes qui nous avouent que c’est comme ça parce qu’ils vivent au-dessus de leurs moyens. Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie Québec

Seul un répondant sur cinq croit être en mesure de briser le cycle de son endettement alors que près d’un répondant sur dix indique ignorer complètement le montant de ses dépenses mensuelles.

Ce qui est particulièrement inquiétant pour Richard Payette, c’est aussi le fait qu’une sur dix des personnes sondées ignore complètement le montant de ses dépenses mensuelles.

Le sondage a été mené en ligne par Ipsos auprès d’environ 2000 répondants canadiens, âgés de 20 à 69 ans, ayant un revenu supérieur à 40 000 $ par ménage. Les résultats ont été pondérés par sexe, par âge, par région et par niveau de scolarité.

N'avoir qu'une vie à vivre

Selon le président et chef de la direction de Manuvie Québec, les pressions de la société de consommation expliquent en grande partie les résultats du sondage. Il fait notamment allusion au mode de vie relayé par la peur d'évenemanquer (traduction de FOMO / Fear of missing out) et l'expression YOLO (You only live once).

On est dans une société dans laquelle on a peur de passer à côté de quelque chose et qu’on a le sentiment qu’on a juste une vie à vivre, les Canadiens peuvent donc facilement tomber dans un cycle d’endettement. Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie Québec

Dans 12% des cas, les répondants endettés avouent faire une corrélation directe avec les sommes importantes qu’ils dépensent lors de leurs sorties.

De plus, selon ce qu’indique le sondage, les jeunes répondants sont plus susceptibles d’avoir de la difficulté à gérer leur endettement, alors qu’ils se retrouvent dans un moment de leur vie où leurs dépenses augmentent beaucoup.

On sait qu’une grande partie des millénariaux sont à la veille d’acheter une maison et de fonder une famille alors qu’on sait aujourd’hui, particulièrement au Québec, que le prix des habitations est à des sommets historiques et que le panier d’épicerie continue d’augmenter , relate M. Payette.

Parmi les répondants endettés, 49% des 20 à 34 ans et 54% des 35 à 54 ans affirment avoir un solde en souffrance sur au moins une carte de crédit. Photo : Matt Cardy/Getty Images

Habitudes à revoir

Il y a tout de même certains signes encourageants pour Richard Payette, 36 % des gens sondés affirment ressentir de la joie en remboursant une partie de leurs dettes.

La volonté est présente, selon lui. Parmi les réalisations financières qui leur apporteraient le plus de satisfaction, la liquidation de leurs dettes arrive au premier et deuxième rang pour le deux tiers des répondants.

On a un rôle à jouer en tant qu’institution financière pour aider les gens à mieux gérer leur dette , soutient le PDG de Manuvie Québec, rappelant que seulement 7 % des répondants faisaient affaire avec un conseiller financier.

Il y a certainement des questions qui sont associées à des mauvaises habitudes de vie financière et des fois ça prend de l’aide pour les changer, conclut-il.

À titre de comparaison seulement, un sondage probabiliste similaire aurait un intervalle de confiance de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.